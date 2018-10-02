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زار فيروز و"عزف" على بزق عاصي الرحباني..شارل أزنافور غنى مرارا في لبنان (صور+فيديو)

الثقافة والفن

زار فيروز و
dpa-© Horst Ossinger
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لا تزال أصداء وفاة أحد عمالقة الغناء الفرنسي تتردد في وسائل الإعلام العالمية وفي شبكات التواصل الاجتماعي.

ونعت الأوساط الفنية في جميع انحاء العالم، شارل أزنافور، آخر عمالقة الغناء الفرنسي، الذي توفي يوم ليلة الإثنين 1 أكتوبر الجاري عن عمر يناهز 94.

وعرف العالم أزنافور من خلال أغانيه الرومانسية، التي غناها بأكثر من خمسة لغات وهي الفرنسية والأرمنية والإنجليزية والروسية والإيطالية والإسبانية.

وكانت تربطه بلبنان علاقة حميمة، عكستها حفلاته العديدة التي أقامها على أكثر من مسرح لبناني شهير، منذ ستينيات القرن الماضي وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

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ونشر في وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الصور ومقاطع الفيديو والتغريدات التي تعبر عن حزن وتقدير الناس في كل مكان للراحل وفنه. ومن بين المنشورات اللافتة للانتباه صورة قديمة انتشرت على موقع تويتر، لصحيفة يظهر فيها أزنافور مع السيدة فيروز، وصورة له أيضا مع زوجها الراحل عاصي الرحباني، حيث تظهر في الصورة آلة البزق الخاصة بعاصي في يد أزنافور.

وكتب في الصحيفة أيضا "أزنافور يلعب على بزق عاصي الرحباني"،"قام المغني الفرنسي الشهير شارل أزنافور بزيارة فيروز وعاصي الرحباني في منزلهما في بكفيا، وقد أبدى أزنافور إعجابه الكبير بأغاني فيروز والألحان الرحبانية.."

المصدر: وكالات+تويتر

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