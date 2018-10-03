بيع 146 مليون تذكرة.. مؤسسة السينما الروسية تنشر إحصائية مثيرة

نشر موقع مؤسسة السينما الروسية إحصائيات تعكس إيرادات شباك التذاكر والإقبال الذي تحظى به الأفلام الروسية والأجنبية في دور العرض في البلاد.

وجاء على الموقع أن نسبة الأفلام الروسية في العرض السينمائي في دور السينما المحلية قد تبلغ نهاية العام الجاري 30%.

أما عدد الذين شاهدوا الأفلام الروسية في دور السينما، فقد يتجاوز حسب مؤسسة السينما الروسية 55 مليون مشاهد مقارنة بـ54.7 مليون مشاهد عام 2017، و27.8 مليون مشاهد عام 2010.

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وبالنسبة لعائدات شباك التذاكر للأفلام الروسية، فارتفعت منذ عام 2010 بمقدار 2.7 مرة، أي من 4.8 مليار روبل إلى 13 مليار روبل (ما يعادل نحو 200 مليون دولار).

وقالت المؤسسة إن شباك التذاكر باع العام الجاري 146.2 مليون تذكرة، حيث بلغ السعر المتوسط للتذكرة الواحدة 250 روبل، ما يعادل نحو 4 دولارات.

كما انخفضت العائدات الإجمالية لشباك التذاكر في دور السينما الروسية خلال العام الجاري (في الأشهر الثمانية الماضية)، مقارنة بالعام الماضي بنسبة 8.4%، وذلك بسبب انخفاض عائدات الأفلام الأجنبية التي بلغت العام الجاري 25.2 مليار روبل. فيما انخفض عدد مشاهدي الأفلام الأجنبية إلى 98.6 مليون مشاهد، بنسبة انخفاض بلغت 21.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: تاس