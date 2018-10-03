نصب تذكاري للشاعر الروسي فلاديمير فيسوتسكي في المغرب

أقيمت مراسم إزاحة الستار عن نصب تذكاري للشاعر والفنان السوفيتي، فلاديمير فيسوتسكي، في المركز الروسي للعلم والثقافة في المغرب، يوم الاثنين 1 أكتوبر الجاري.

وكشف النقاب عن النصب في مدينة الرباط بمناسبة حلول الذكرى الـ80 لميلاد الشاعر، وفي إطار المشروع الدولي تحت عنوان "فلاديمير فيسوتسكي ومعاصروه في الزمان والمكان".

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وحضر حفل إحياء ذكرى الشاعر الروسي البارز العديد من الممثلين عن الجالية الروسية في العاصمة المغربية، وصحفيون وأعضاء الجمعية المغربية لخريجي معاهد وجامعات الاتحاد السوفيتي السابق. كما حضر الفعالية السفير الروسي في الرباط، فاليريان شوفايف.

وتولى تحقيق المشروع رئيس جمعية "كأس السلم" الدولية، يوري كايدا، وذلك بدعم من أرملة الشاعر، مارينا فلادي، ونجله نيكيتا فيسوتسكي.

وأبدع النحات اللاتفي، يانيس ستروبوليس، النصب التذكاري على شكل ميدالية برونزية دائرية، بمشاركة عالمة الفلك الروسية، ليودميلا جورافليوفا، التي اكتشفت في 22 أغسطس عام 1974، كوكبا صغيرا وأطلقت عليه اسم فيسوتسكي (2374 VladVysotskij).

يذكر أن النحات أبدع 42 ميدالية برونزية مكرسة لفلاديمير فيسوتسكي، علما بأنه توفي عن عمر يناهز 42 عاما. وسيتم نصب الميداليات في مختلف بلدان العالم التي زارها الشاعر، بما فيها الدار البيضاء المغربية التي زارها فيسوتسكي وزوجته مارينا، في 20 أبريل عام 1976، على متن سفينة " بيلوروسيا" السوفيتية السياحية.

المصدر: تاس