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بالفيديو.. برج إيفل بأضواء ذهبية تكريما لشارل أزنافور

الثقافة والفن

بالفيديو.. برج إيفل بأضواء ذهبية تكريما لشارل أزنافور
Twitter @andyp1408 video screengrab
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أشعلت سلطات العاصمة الفرنسية أنوار برج إيفل الذهبية تكريما للمغني الشهير شارل أزنافور، الذي توفي اليوم الاثنين عن عمر ناهز 94 عاما.

وأعلنت رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو ذلك في تغريدة على "تويتر"، وأوقدت الأنوار عند الساعة 21:30 بتوقيت باريس، علما أن الأنوار الذهبية يتم تشغيلها مساء كل يوم عادة على رأس الساعة.

كما تم نصب شاشة كبيرة أمام برج إيفل، عرضت عليها صور ولقطات فيديو لشارل أزنافور، كما صدحت في شوارع باريس أغاني الفنان الراحل.

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يذكر، أن المغني الفرنسي من أصول أرمنية المشهور عالميا، شارل أزنافور، توفي الليلة الماضية عن عمر ناهز 94 عاما، في منزله بآلبيل جنوبي فرنسا، بعد مسيرة فنية استمرت أكثر من 80 عاما.

المصدر: RT

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