بالفيديو.. برج إيفل بأضواء ذهبية تكريما لشارل أزنافور

أشعلت سلطات العاصمة الفرنسية أنوار برج إيفل الذهبية تكريما للمغني الشهير شارل أزنافور، الذي توفي اليوم الاثنين عن عمر ناهز 94 عاما.

وأعلنت رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو ذلك في تغريدة على "تويتر"، وأوقدت الأنوار عند الساعة 21:30 بتوقيت باريس، علما أن الأنوار الذهبية يتم تشغيلها مساء كل يوم عادة على رأس الساعة.

Ce soir à 21h30, Paris rendra hommage à #CharlesAznavour, en diffusant sur le pont d'Iéna ses plus belles chansons et des portraits de lui sur écran géant. @LaTourEiffel, en fond, sera illuminée couleur or. À admirer depuis la place de Varsovie, au pied des Jardins du Trocadéro. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 1 октября 2018 г.

كما تم نصب شاشة كبيرة أمام برج إيفل، عرضت عليها صور ولقطات فيديو لشارل أزنافور، كما صدحت في شوارع باريس أغاني الفنان الراحل.

Au pied de la tour Eiffel, le premier hommage à Charles Aznavour pic.twitter.com/teWO1JauHb — BFMTV (@BFMTV) 1 октября 2018 г.

إقرأ المزيد

يذكر، أن المغني الفرنسي من أصول أرمنية المشهور عالميا، شارل أزنافور، توفي الليلة الماضية عن عمر ناهز 94 عاما، في منزله بآلبيل جنوبي فرنسا، بعد مسيرة فنية استمرت أكثر من 80 عاما.

المصدر: RT