التحضير لجزء جديد من "Charlie’s Angels"

بدأت التحضيرات الفنية لتصوير الجزء الجديد من السلسلة الهوليوودية الشهيرة، "Charlie’s Angels"، ومن المقرر إطلاقه بحلول شهر سبتمبر 2019.

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وتتمحور قصة الفيلم القادم حول مجموعة جديدة من الفتيات اللواتي يعملن لصالح رجل مجهول الهوية يدعى، "تشارلي"، يملك منظمة توفر خدمات حماية أمنية لعملاء مهمين حول العالم.

كما يشارك النجم العالمي، دجيمون هونسو، بدور رئيسي في الجزء القادم من السلسلة، والذي سيكون من إخراج، إليزابيث بانكس، وكتابة ديفيد أوبورن.

وللتذكير، فقد حقق الجزء الأول من "Charlie’s Angels" (عام 2000)، أعلى الإيرادات السينمائية في بداية القرن الحادي والعشرين، إذ حصد قرابة 264 مليون دولار أمريكي آنذاك.

المصدر: Variety