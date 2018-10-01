ماكرون: ثلاثة أجيال شاركها أزنافور أفراحها وأحزانها

نشر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في حسابه على تويتر تغريدة تعقيبا على رحيل المغني الفرنسي الشهير، شارل أزنافور، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الاثنين.

Profondément français, attaché viscéralement à ses racines arméniennes, reconnu dans le monde entier, Charles Aznavour aura accompagné les joies et les peines de trois générations. Ses chefs-d’œuvre, son timbre, son rayonnement unique lui survivront longtemps. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 1, 2018

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وكتب ماكرون في تغريدته: "لقد شارك شارل أزنافور الفرحة والأحزان لأجيال ثلاثة، واستمع إليه العالم بأسره كفرنسي أصيل، حافظ على أصوله الأرمنية في أعماق حدسه الداخلي. وسوف تظل أغانيه العظيمة، ونسيج صوته المتميز وتأثيره الطاغي على الثقافة البشرية ماثلا أمامنا لزمن طويل".

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه كان قد دعا أزنافور للمشاركة في قمة الشعوب الفرانكوفونية في العاصمة الأرمنية، يريفان، المزمع عقدها، في 11-12 أكتوبر.

"الآن يشاطر الشعب الفرنسي أحزان الشعب الأرمني".

المصدر: تاس