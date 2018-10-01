 
مباشر

ماكرون: ثلاثة أجيال شاركها أزنافور أفراحها وأحزانها

الثقافة والفن

ماكرون: ثلاثة أجيال شاركها أزنافور أفراحها وأحزانها
Globallookpress Sören Stache
شارل أزنافور (1924-2018)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kv4p

نشر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في حسابه على تويتر تغريدة تعقيبا على رحيل المغني الفرنسي الشهير، شارل أزنافور، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد
شارل أزنافور (1924-2018) وفاة المغني الفرنسي العالمي شارل أزنافور

وكتب ماكرون في تغريدته: "لقد شارك شارل أزنافور الفرحة والأحزان لأجيال ثلاثة، واستمع إليه العالم بأسره كفرنسي أصيل، حافظ على أصوله الأرمنية في أعماق حدسه الداخلي. وسوف تظل أغانيه العظيمة، ونسيج صوته المتميز وتأثيره الطاغي على الثقافة البشرية ماثلا أمامنا لزمن طويل".

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه كان قد دعا أزنافور للمشاركة في قمة الشعوب الفرانكوفونية في العاصمة الأرمنية، يريفان، المزمع عقدها، في 11-12 أكتوبر.

"الآن يشاطر الشعب الفرنسي أحزان الشعب الأرمني".

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

احتكاك أمريكي إيراني خطير في مضيق هرمز