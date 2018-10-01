كاني ويست يغيّر اسمه!

أعلن مغني الهيب هوب العالمي، كاني ويست، عن نيته تغيير اسمه، وحمل اسم فني جديد.

وفي تغريدة له على تويتر كتب ويست: "اسمي الجديد الآن هو YE"، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة، بين مؤيد ومعارض بين معجبيه.

the being formally known as Kanye West



I am YE — ye (@kanyewest) 29 сентября 2018 г.

ويرى الخبراء في الوسط الفني أن إقبال ويست على هذه الخطوة، ربما يكون نوعا من الدعاية والترويج لنفسه، وخصوصا قبل إطلاق ألبومه الجديد المنتظر طرحه قريبا، وفي وقت لاقى فيديو أغنيته مع "Lil Pump" شعبية واسعة، حيث تجاوزت مشاهداته على اليوتيوب 190 مليون مشاهدة.

من جانب آخر، ذكر بعض المتابعين لأخبار المطرب أن "خطوته في تغيير اسمه الفني أتت ليساعد نفسه على تخطي بعض آثار الأزمة النفسية التي بدأ يعاني منها منذ أكثر من سنتين، وتركت آثارها عليه".

المصدر: لايف. رو