وفاة الصحفي اللبناني الفرنسي أنطوان صفير!

توفي الصحفي اللبناني الفرنسي المتخصص بشؤون العالم العربي والإسلامي، أنطوان صفير، ليل الأحد 30 سبتمبر الماضي، عن عمر ‏ناهز 70 عاما.‏

وأعلنت خبر وفاة الصحفي والباحث والسياسي اللبناني مجلة "دفاتر الشرق" التي أسسها صفير بنفسه.‏

#وداعاً_أنطوان_صفيّر

رمز من رموز العقل اللبناني_الفرنسي.

كاتب ومحلل سياسي رفيع.

أنطوان صفيّر الصحفي ورئيس تحرير دورية "كراسات الشرق" وألاستاذ الجامعي في العلاقات الدولية في جامعة السوربون. وأكثر !

برحيله يفقد العالم الفرنكوفوني العالِم بشؤون وشجون لبنان والشرق الأوسط. pic.twitter.com/O8ftDsiSGn — Gaby Lteif (@gabylteif_MCD) 1 октября 2018 г.

ولد صفير عام 1948 في بيروت، وعمل في هيئة تحرير قسم الدوليات في صحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية الناطقة بالفرنسية.

كما عمل صحافيا في صحيفة "لاكروا" ومجلة "بيلوران" قبل أن يؤسس في منتصف الثمانينيات مجلة "دفاتر الشرق" الفصلية.

صدرت له 10 كتب حول العالم العربي والإسلام، وفاز بجائزة الكتاب وحقوق الإنسان في نانسي بفرنسا عن كتابه الأخير "الإسلام ضد الإسلام: الحرب التي لا تعرف نهاية بين السنة والشيعة" عام 2012.

وساهم عام 2005 في تأسيس "مرصد العلمانية" ليكون مجموعة دراسات وتحاليل لتعزيز العلمانية كمبدأ مؤسس للجمهورية والديموقراطية.

وقد منحه الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، وسام جوقة الشرف برتبة فارس عام 2009. وكان يترأس المعهد الحر لدراسة العلاقات الدولية منذ عام 2014.

المصدر: وكالات