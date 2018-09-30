تقريظ خامنئي لـ "فرنكيس"

نشر اليوم الأحد تقريظ المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي كتاب "فرنكيس" وذلك خلال المراسم السابعة لتخليد أدب المقاومة التي أقيمت تحت عنوان "دور المرأة خلال فترة الدفاع المقدس".

وأفاد الموقع الإلكتروني لمكتب حفظ ونشر أعمال خامنئي أن الكتاب الذي نشر اليوم وفيه "تقريظ قائد الثورة يحكي قصة بسالة ومقاومة السيدة فرنكيس حيدر بور تلك المرأة القروية الكردية من مدينه كرمانشاه".

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وكتاب فرنكيس يحوي ذكريات فرنكيس حيدربور من مواليد 1960 في قرية أوازين، وهي امرأة احتلت القوات العراقية قريتها، أثناء الحرب العراقية الإيرانية، فانتقلت إلى منطقة أخرى وفي المساء ولجلب الطعام من القرية تسير برفقة أبيها وأخيها باتجاه القرية حيث يتعرضون لهجوم جنود عراقيين فيقتل أبوها وأخوها وتقاومهم وتقتل أحدهم بفأس أبيها وتأسر الآخر بكامل أسلحته وتسلمه للقوات الإيرانية.

المصدر: إرنا