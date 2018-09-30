ملكة جمال عراقية تبكي رفيقاتها

أعربت العارضة والإعلامية شيماء قاسم ملكة جمال العراق لعام 2015، عن عميق حزنها لعمليات القتل التي طالت ناشطات عراقيات.

ونشرت شيماء مقطع فيديو على موقع "إنستغرام"، قالت فيه باكية: "هل ذنبنا أننا خرجنا على الإعلام وأصبحنا مشهورين ليتم ذبحنا؟.

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ولفتت شيماء إلى حزنها الشدد لدى رويتها شارة سوداء على صور رفيقاتها رفيف الياسري ورشا الحسن وتارة فارس، مؤكدة أن كل من يصفهن بالـ"عاهرات" ويحرض على قتلهن دون حق، هو "في جهنم وبئس المصير".

وشهد العراق في الفترة الأخيرة حوادث قتل واغتيال طالت كوكبة من الشهيرات، كان أخرها مقتل وصيفة ملكة جمال العراق لـ2015 تارة الفارس.

المصدر: يوتيوب