 
مباشر

بلاغ ضد ممثل مصري بتهمة الترويج للشذوذ والتحريض عليه

الثقافة والفن

بلاغ ضد ممثل مصري بتهمة الترويج للشذوذ والتحريض عليه
Globallookpress www.filmstills.net
خالد أبوالنجا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kuhs

تقدم المحامي، طارق محمود، ببلاغ رسمي للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اليوم الخميس، ضد الممثل، خالد أبوالنجا، متهما إياه بالترويج للشذوذ والتحريض عليه.

ونص البلاغ على أن أبوالنجا دأب، من خلال تصريحاته على صفحته الرسمية، على التحريض على الشذوذ الجنسي والترويج له من خلال وصفه بأن المثلية الجنسية ليست حراما، وهو بذلك يدعو لممارسة الشذوذ الجنسي والتحريض عليه، مخالفا لكافة تعاليم الأديان السماوية التي حرمت هذا الفعل، ومنافيا لقيم وتقاليد الشعب المصري.

إقرأ المزيد
الفنان المصري خالد أبو النجا فنان مصري ينشر صوره عاريا ويؤكد: "لا تهمني الاتهامات بالشذوذ" (صور)

كما طالب البلاغ بفتح تحقيقات عاجلة وفورية، واستدعاء أبوالنجا لمواجهته بما صدر عنه من تصريحات، وطالب بإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة بتهمة التحريض على ممارسة الفجور والتحريض عليه.

ويكتب الممثل المصري تغريداته المختلفة عبر هاشتاغ #كفاية_عك، كان أكثرها إثارة للجدل، حينما نشر صورة له مع تامر هجرس من تصوير المصور يوسف نبيل، وواجه اتهاما بالمثلية الجنسية، ودافع عنها بوصفها ليست اختيارا أو مرضا أو انحرافا سلوكيا أو حراما، لتنهال التعليقات منذ ذلك الحين ولا تتوقف.

المصدر: اليوم السابع+تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قاهرة مقاتلات الشبح.. نسخة جديدة لمنظومة "بوك" للدفاع الجوي