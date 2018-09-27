بلاغ ضد ممثل مصري بتهمة الترويج للشذوذ والتحريض عليه

تقدم المحامي، طارق محمود، ببلاغ رسمي للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اليوم الخميس، ضد الممثل، خالد أبوالنجا، متهما إياه بالترويج للشذوذ والتحريض عليه.

ونص البلاغ على أن أبوالنجا دأب، من خلال تصريحاته على صفحته الرسمية، على التحريض على الشذوذ الجنسي والترويج له من خلال وصفه بأن المثلية الجنسية ليست حراما، وهو بذلك يدعو لممارسة الشذوذ الجنسي والتحريض عليه، مخالفا لكافة تعاليم الأديان السماوية التي حرمت هذا الفعل، ومنافيا لقيم وتقاليد الشعب المصري.

#كفاية_عك

للمرة الألف

علم الرينبو لا يمثل غير حقيقة مؤكدة علميا و هي ان هناك أطياف للحب كما النور باطيافه

مطاردة هذا العلم عك!

من يخاف هذه الحقيقة و هذا المعني المسالم فهو احد أسباب معاناة المثليين

المثلية ليست اختيار ولا مرض ولا انحراف سلوكي ولا حرام #كفاية_عك#no_hatehttps://t.co/BWodcaONZz — Kal Naga - أبوالنجا (@kalnaga) September 24, 2018

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كما طالب البلاغ بفتح تحقيقات عاجلة وفورية، واستدعاء أبوالنجا لمواجهته بما صدر عنه من تصريحات، وطالب بإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة بتهمة التحريض على ممارسة الفجور والتحريض عليه.

ويكتب الممثل المصري تغريداته المختلفة عبر هاشتاغ #كفاية_عك، كان أكثرها إثارة للجدل، حينما نشر صورة له مع تامر هجرس من تصوير المصور يوسف نبيل، وواجه اتهاما بالمثلية الجنسية، ودافع عنها بوصفها ليست اختيارا أو مرضا أو انحرافا سلوكيا أو حراما، لتنهال التعليقات منذ ذلك الحين ولا تتوقف.

المصدر: اليوم السابع+تويتر