مسرح "مارينسكي" يعرض أوبرا روسية في مسقط

أفاد المكتب الصحفي لمسرح مارينسكي للأوبرا والباليه الروسي بأن المسرح سيقدم، في 27-29 سبتمبر الجاري، أوبرا ألكسندر بورودين (1833-1887)"الأمير إيغور" في دار الأوبرا السلطانية بمسقط.

سيقود الأوبرا قائد الأوركسترا الروسي الشهير، فاليري غيرغييف، الذي صرح بأن جمهور الأوبرا السلطانية في مسقط سيتمكن من الاستمتاع بأصوات الفنانين المشاركين في الأوبرا، وهم: يفغيني نيكيتين، رومان بوردينكو، في دور "الأمير الروسي إيغور"، وتاتيانا بافلوفسكايا، وآنا ماكاروفا، في دور "الأميرة الروسية ياروسلافنا".

وسيقام في 28 سبتمبر أيضا حفل سيمفوني لأوركسترا مسرح مارينسكي للأوبرا والباليه، بقيادة غيرغييف، حيث يتضمن البرنامج أعمال المؤلفين الروس إيغور سترافينسكي (1882-1971)، وسيرغي بروكوفييف (1891-1953).

إقرأ المزيد

كما تستضيف دار الأوبرا السلطانية في مسقط، على هامش عروض مسرح مارينسكي، معرضا يسلط الضوء على تاريخ مسرح "مارينسكي"، تعرض به أزياء عروض الأوبرا القديمة، ومدونات الريبرتوار القديمة، وكذلك الدعايات التجارية والفنية ووثائق من الأرشيف، فضلا عن صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو مختلفة.

يذكر أن المؤلف الموسيقي الروسي البارز، ألكسندر بورودين، وضع أوبرا "الأمير إيغور" المفعمة بالمشاعر الوطنية، في النصف الثاني للقرن التاسع عشر، وتروي قصة أسر أمير روسي على يد أحد قادة قبائل الرحل في القرن الـ12 الميلادي.

المصدر: نوفوستي