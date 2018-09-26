العثور على الممثل الأمريكي بول جون ميتا!
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توفي الممثل الأمريكي بول جون فاسكيز عن عمر يناهز 48 عاما حسبما أفاد موقع TMZ .
وعثر والد الممثل عليه ميتا في شقته وطلب فريق إنقاذ طبيا ولكن بعد فوات الأوان بحسب المصادر.
ولم يعرف سبب الوفاة ولكن الأطباء توقعوا أنها ناتجة عن جلطة قلبية.
ولعب جون في سلسلة أعمال نالت الكثير من المتابعة والشهرة كـ "سيارة الإسعاف" و " كيف استقبلت والدتكم" و "شرطة نيويورك".
المصدر: وكالات
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