ممثل أمريكي شهير قد يواجه حكما بالسجن 10 سنوات

وصل الممثل الأمريكي، بيل كوسبي، اليوم الثلاثاء، إلى محكمة ضواحي فيلادلفيا حيث يواجه إمكانية الحكم عليه بالسجن في سن 81 عاما.

وضحك كوسبي ساخرا أثناء المحاكمة، يوم أمس الاثنين، بينما كان يقف على منصة الشهادة أمام الطبيب النفسي، حينما نعته الأخير بصفة المفترس الجنسي. وصرح المتحدث باسم كوسبي، أندريو ويات، اليوم، بأن الممثل الأمريكي سوف يلتزم الصمت حينما ستمنحه المحكمة فرصة الحديث.

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ومنذ اللحظة التي رفعت فيها الضحية الأولى، أندريا كونستاند، دعواها الأولى عام 2005، اتهمت أكثر من 60 امرأة بيل كوسبي بالتصرفات الجنسية المشينة، لكن واحدا من تلك الاتهامات لم يجد طريقه إلى اتهامات جنائية.

وانتظارا لحكم اليوم، علقت جيانا كونستاند، والدة الضحية التي أدلت بشهادتها يوم أمس: "لا يمكن محو عملية الاغتصاب، لكن كل ما نستطيع عمله، هو أن يتحمل المغتصب عواقب جريمته".

وكانت هيئة محلفين شعبية في بنسيلفانيا قد وجهت لكوسبي تهمة الاعتداء الجنسي على، أندريا كونستاند، عام 2004، عقب محاكمة استمرت حوالي ثلاثة أسابيع.

ويواجه كوسبي اليوم حكما قد يشمل الخضوع لفترة مراقبة، وحتى 10 سنوات في السجن.

المصدر: أسوشيتد برس