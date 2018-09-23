سيمفونية عزف "مبهرة" باحتفالات السعودية باليوم الوطني

ينتظر آلاف السعوديين حفلا للموسيقى الإلكترونية، في فعالية هي الأولى من نوعها في المملكة، ستكون مرفقة بعروض الليزر بمحيط مركز الملك عبد الله المالي.

وتعتبر هذه الفعالية الأضخم التي تُنظّمها الهيئة العامة للترفيه، وتتمثل بعرض مبهر يقدّمه الفنان العالمي الشهير جان ميشال جار، ضمن فعالية "البريق الأخضر"، وسيعتمد العرض على استخدام أحدث التقنيات البصرية والإضاءة المعمارية، ويتميز باستخدامه للطاقة المتجددة من خلال نظام الألواح الشمسية، وذلك في إطار احتفالات اليوم الوطني الـ88.

ومن المتوقع أن يحضر آلاف المشاهدين في هذه المناسبة، للاستمتاع بما سيشاهدونه من مزج فريد بين الموسيقى عالية الجودة، وألوان الإضاءة المدهشة، والتأثيرات المسرحية المتطوّرة.

المصدر: الرياض