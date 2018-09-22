رغم هزيمتها له.. إليسا حزينة بسبب السرطان!

أعربت الفنانة إليسا عن حزنها بسبب تزايد عدد المرضى الذين يصارعون مرض السرطان في لبنان، بحسب بيانات وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني.

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وأشارت النجمة اللبنانية في تغريدة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الجمعة، إلى وجود الآلاف داخل لبنان يكافحون السرطان، ونصحت متابعيها ومعجبيها بضرورة الكشف المبكر بهدف القضاء عليه.

كما شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية من البيئة، لافتة إلى أن التلوث هو من أبرز العوامل المسببة للإصابة بالمرض الفتاك.

​وكانت إليسا أعلنت عن إصابتها بسرطان الثدي وشفائها منه، من خلال أغنيتها الجديدة المصورة "إلى كل اللي بيحبوني"، من ألبومها الغنائي الجديد بنفس الاسم، من إنتاج شركة "روتانا".

Cancer has hit new records in Lebanon sadly. The minister of health is talking about thousands of patients. Fighting cancer is difficult yet so important. Check yourselves regularly and remember to protect the environment. Pollution is the first cause of cancers — Elissa (@elissakh) 21 septembre 2018

وعرض الفيديو مشاهد من سقوط إليسا في حفل دبي، في 3 فبراير الماضي، في إشارة إلى أنها كانت متعبة من المرض.

وبمجرد إعلانها عن الخبر، سارع العديد من أصدقاء إليسا من الفنانين بتهنئتها بالشفاء من المرض الخطير. لكن إليسا طمأنت جمهورها في ختام الأغنية، وأعلنت أنها شفيت من المرض، داعية النساء إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

اليسا عبر تويتر: لقد حقق السرطان أرقام قياسية في لبنان للأسف. تحدث وزير الصحة عن الآلاف

من المرضى. إن محاربة السرطان مهمة

افحصوا أنفسكم بشكل دائم وتذكروا حماية البيئة لأن التلوث هو المسبب الأول للسرطان. #Elissa#ElissaiansWorld — Elissaians (@elissaians) September 21, 2018

المصدر: وكالات