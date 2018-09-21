وفاة منتج ومؤلف مسرحيتي "مدرسة المشاغبين" و"العيال كبرت"

أعلن عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وائل عبدالله، وفاة المؤلف والمنتج المصري سمير خفاجي، وذلك عبّر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن عمر ناهز 88 عاما.

وقال عبدالله: "تنعي نقابة المهن التمثيلية وجميع فناني مصر، واحدا من رموز مصر والحركة الفنية (سمير خفاجي)، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الراحل هو مؤسس فرقة ساعة لقلبك، والتي ساهمت في انطلاق جيل من الفنانين مثل الملحن بليغ حمدي والفنان فؤاد راتي، الشهير بـ"الخواجة بيجو" والفنان أبو لمعة وأمين الهنيدي.

من بعدها كوّن فرقة "الفنانين المتحدين"، وكان لها دور رئيسي في ظهور جيل ثان من الفنانين مثل عادل إمام وأحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي، من خلال مسرحية "مدرسة المشاغبين" و"العيال كبرت" و"هالو شلبي".

المصدر: المصري اليوم