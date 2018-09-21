أغلى من الياقوت.. أرقام قياسية لأغنية أحمد مكي الجديدة!

حازت أغنية "أغلى من الياقوت" الجديدة لفنان الراب المصري، أحمد مكي، نحو 4.5 مليون مشاهدة بعد أقل من 3 أيام من نشرها على يوتيوب.

وحاول مكي من خلال فيديو أغنيته الجديدة الذي ظهر فيه مع ابنه، أن يلفت أنظار المجتمع للأبوة، والأحاسيس السامية والرائعة التي يشعر بها كل رجل عندما يرزق بطفل.

وجسدت كلمات الأغنية المميزة أمنيات كل أب بأن يعيش أطفاله حياة رغيدة وسعيدة، وأن يحققوا نجاحات كان يطمح بالوصول إليها.

وأثار ظهور ابن مكي في الكليب الجديد فضول الإعلام والصحافة في مصر، حتى أن البعض سأل الفنان عن رأيه بانخراط ابنه بالفن، لكن الأخير أكد معارضته للفكرة، مشيرا إلى أن الأطفال يجب أن يعيشوا جميع مراحلهم العمرية بهدوء، بعيدا عن الأضواء والشهرة.

المصدر: وكالات+يوتيوب