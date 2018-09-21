موسكو تحتضن مهرجان "دائرة الضوء" الدولي لأضواء الليزر

أعلن المكتب الصحفي لعمدة موسكو عن احتضان العاصمة لمهرجان "دائرة الضوء" الدولي الثامن لأضواء الليزر، حيث ينطلق في 21 سبتمبر الجاري.

وحضرت إلى العاصمة الروسية للمشاركة في المهرجان فرق هندسة أضواء الليزر، وتضم 119 مهندسا من 36 بلدا. وللمرة الأولى، يشارك في المهرجان وفدان من كوريا الجنوبية وهندوراس.

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وجرت العادة أن تستضيف 3 مواقع في العاصمة فعاليات المسابقة الدولية "آرت فيجين" لفنون الفيديو وعروض الليزر، وهي: ساحة "تياترالنايا" (المسارح) في وسط المدينة ومحمية "تساريتسينو" في جنوب العاصمة وقاعة الاحتفالات "مير".

أما مراسم الافتتاح الرسمي للمهرجان فتقام الساعة 20:30 مساء، يوم الجمعة 21 سبتمبر، في قناة رياضة التجذيف، حيث يشاهد ضيوف المهرجان عرض "كرنفال الضوء" الذي يجمع بين إمكانات أضواء الليزر وفن رقص النوافير النارية والضوئية والألعاب النارية.

أما في 25 سبتمبر، فتشهد القناة نفسها عرضا للألعاب النارية، يقدمه الوفد الياباني بمناسبة اختتام المهرجان وعام اليابان في روسيا.

المصدر: تاس