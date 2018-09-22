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روسيا على قائمة أهم البلدان من حيث عدد معالم التراث الحضاري

الثقافة والفن

روسيا على قائمة أهم البلدان من حيث عدد معالم التراث الحضاري
Leppavaara.livejournal.com
دير سفياجسك
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أعلن نائب مدير إدارة حماية التراث الحضاري في وزارة الثقافة الروسية، بافل موسولوف، عن إدراج روسيا على قائمة أهم 10 بلدان من حيث عدد معالم التراث الحضاري.

وألقى موسولوف كلمة، يوم الأربعاء 19 سبتمبر الجاري، خلال ندوة "مستقبل آثار التراث الحضاري والثقافي في روسيا" والتي عقدت في مدينة فيليكي نوفغورود الروسية القديمة، قال فيها إن روسيا تحرص على حماية معالمها الحضارية والثقافية وترويجها على الصعيد العالمي.

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كاتدرائية القديس فاسيلي في الساحة الحمراء

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براكين كامتشاتكا

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وأدرجت منظمة اليونيسكو الأممية على قائمة أهم المعالم الحضارية والثقافية والطبيعية العالمية: الكرملين والساحة الحمراء في موسكو، المجمع الديني الأرثوذكسي في مدينة سيرغي بوساد، الدير في جزر سولوفيتسكي، براكين شبه جزيرة كامتشاتكا، كاتدرائية "أوسبينسكي" في موسكو، دير جزيرة سفياجسك في شمال روسيا، وسط مدينة ياروسلافل، الوسط التاريخي لمدينة بطرسبورغ، كرملين مدينة قازان.

المصدر: نوفوستي

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