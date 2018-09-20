"KISS" تودع جمهورها بـ"قنبلة" أخيرة!

أعلنت فرقة موسيقى الروك الأمريكية "KISS"، عبر برنامج "America's Got Talent"، أنها ستودع الساحة الفنية بعد جولة عالمية وداعية.

وقال المتحدث باسم فرقة "KISS" عبر حسابه في إنستغرام: "لقد كان مشوارا فنيا معكم جميعا، لا يمكننا أن نغادر دون أن نودعكم. سنقوم بجولة فنية ضخمة تتضمن أجمل ما غنته الفرقة.. ستكون (قنبلة) فنية".

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ولم تعلن الفرقة بعد عن محطات الجولة الفنية الأخيرة وعن المدن التي ستحيي فيها حفلاتها الوداعية.

تأسست فرقة "KISS" لموسيقى الروك في مدينة نيويورك الأمريكية عام 1973. وذاع صيتها واشتهرت في نهاية السبعينيات بعد عدة عروض فنية ناجحة.

وخلال عمرها الفني الذي امتد 45 عاما، باعت الفرقة أكثر من 100 مليون ألبوم موسيقي حول العالم.

المصدر: لايف. رو