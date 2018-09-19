حملة في المغرب لمقاطعة أغاني سعد لمجرد

توقفت إذاعتان في المغرب موطن سعد لمجرد، عن بث أغانيه، بعد إعادته إلى السجن الاحتياطي في فرنسا، بشبهة الاغتصاب، وانطلاق هاشتاغ "مساكتاش" في المغرب لمنع أغانيه بسبب سلوكه.

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ونشرت لورا بريول، الضحية الأولى للمجرد تغريدة تشكر فيها كل من دعمها في مطلبها بمنع بث أغاني المجرد في الإذاعات، في الوقت الذي نشط فيه في المغرب هاشتاغ حمل عنوان "مساكتاش"، (أي لا تسكت)، ويقصد به عدم السكوت عن المغتصب أو المتحرّش، وطالب الهاشتاغ بسحب جميع أغاني المجرد من الإذاعات.

Quand la voix des citoyens qui réclame justice #masaktach

https://t.co/lFAJfEf30u — Laura Prioul (@lora_s_life) September 18, 2018

وتناولت إذاعة "هيت راديو" وهي الإذاعة الأولى في المغرب، الموضوع صباح اليوم الأربعاء في برنامجها الصباحي مع المذيع محمد بو صفحية، حيث تلقّى اتصالات من المستمعين على الهواء مباشرة طالبوا فيها بمنع بث أغاني لمجرد لأنها تذكّرهم بسلوكه، وبناء على ذلك قرّرت الإذاعة وقف بث أغانيه، وكذلك حذت حذوها إذاعة القناة الثانية "راديو دوزيم"، وفق ما ذكر موقع Le 360 الإخباري.

المصدر: وكالات