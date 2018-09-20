مهرجان الأقصر السينمائي يعلن تونس ضيف شرف لدورته الثامنة

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية اختيارها تونس ضيف شرف للدورة الثامنة من المهرجان، والتي ستقام في مارس المقبل في جنوب مصر.

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وأوضحت مديرة المهرجان المخرجة، عزة الحسني، في بيان أن اختيار السينما التونسية جاء "لاهتماماتها التاريخية بالسينما الإفريقية عموما، وما قدمته من أفلام وسينمائيين للقارة السمراء والعالم".

وتقيم مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة الدورة الثامنة من المهرجان، في الفترة من 10 إلى 21 مارس آذار 2019.

وأطلقت إدارة المهرجان استمارات الاشتراك في مسابقات الدورة الثامنة، حيث ستستقبل الإدارة الأفلام المشاركة، في الفترة بين 15 سبتمبر إلى 20 ديسمبر 2018، على أن تكون الأفلام من إنتاج عام 2018 ولمخرجين أفارقة، من داخل وخارج إفريقيا.

كما أعلن رئيس المهرجان، السيناريست سيد فؤاد، أن الممثل المصري محمود حميدة سيكون ضيف شرف الدورة الثامنة، وذلك "لعطائه السينمائي الكبير والمتميز في التمثيل، وكذلك الإنتاج وصناعة السينما المصرية والعربية".

المصدر: رويترز