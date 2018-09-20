بلاسيدو دومينغو الابن يحيي حفلا موسيقيا في موسكو

يحيي الموسيقار والمغني الإسباني المكسيكي المشهور وابن مغني التينور الأسطوري بلاسيدو دومينغو حفلا موسيقيا في موسكو.

وأعلن ناطق باسم دار الموسيقى الدولية بموسكو أن الحفل يقام، يوم 30 سبتمبر الجاري، في قاعة "سفيتلانوف" لدار الموسيقى الدولية.

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ومن المقرر أن يحوي برنامج حفل دومينغو الابن ألحان أمريكا اللاتينية وبوليرو ورقص التانغو، بالإضافة إلى ألحان من مسرحيات غنائية ومقطوعات موسيقية كلاسيكية وأغنيات فرنسية رومانسية وأغنيات مختلف البلدان بدءا من الولايات المتحدة وانتهاء بالبرازيل.

وسيحمل الحفل عنوان: "Besame Mucho"، وسوف يغني دومينغو الابن بمصاحبة أوركسترا الدولة السيمفوني بقيادة، دينيس فلاسينكو، وستشارك في الحفل الموسيقي أيضا مغنية السوبرانو الروسية، إيرينا بوليفانوفا.

يذكر أن أول حفل موسيقي لدومينغو الابن أقيم في روسيا، عام 2017، في مسرح بطرسبورغ الفيلهارموني.

المصدر: تاس