"3 أيام على الربيع" الروسي في مهرجان بيونغ يانغ السينمائي الدولي (فيديو)

يشارك فيلم "3 أيام على الربيع" الروسي من إخراج استوديو "لينفيلم" الروسي في مهرجان بيونغ يانغ السينمائي الدولي الذي افتتحت أعماله اليوم الأربعاء.

وقالت مساعدة مدير عام الاستوديو الروسي، أولغا أغرافينينا، لوكالة "تاس" الروسية: "لأول مرة، وجهت دعوة المشاركة في المهرجان الكوري الشمالي إلى مخرج الفيلم، ألكسندر كاساتكين، وذلك بعد أن أرسلنا نسخة منه إلى لجنة التحكيم في المهرجان".

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وتدور أحداث فيلم "3 أيام على الربيع" في مطلع عام 1942. ويروي قصة الذين وقفوا دفاعا عن مدينة لينينغراد (بطرسبورغ حاليا) إبان الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). واستوحى مخرج الفيلم حسب أولغا أغرافينينا عمله من "كتاب الحصار" بقلم الكاتبين، أليس أداموفيتش، ودانئيل غرانين.

وقالت وكالة "تاس" إن كاساتكين لم يستطع الحضور إلى المهرجان شخصيا لانشغاله بتصوير مسلسل تلفزيوني لقناة "إن تي في" الروسية. وسبق لفيلمه أن عرض في كل من ألمانيا والنمسا والدنمارك والصين، وشارك في مهرجانين سينمائيين في إيران والعراق حيث منح جائزة أفضل إخراج سينمائي. وفاز الفيلم كذلك بجائزة أفضل قصة بوليسية في مهرجان "DetectiveFEST" السينمائي الدولي.

المصدر: تاس