مخرج فيلم الرحلة لـRT: ترشيح فيلمي للأوسكار إنجاز للسينما العراقية

أكد محمد الدراجي، مخرج فيلم الرحلة العراقي، أنه يعتبر وصول فيلمه للقائمة الخاصة بجوائز الأوسكار إنجازا للسينما العراقية، وأشار إلى أن هذا هو فيلمه الثالث الذي يرشح للأوسكار.

وقال الدراجي في تصريح لـRT، إن "الفيلم حصل على عشرات الجوائز الدولية وعُرض في عشرات دور السينما العراقية، وهو أول فيلم يعرض في دور السينما العراقية منذ 27 عاما"، مبينا أن "السينما العراقية ما تزال بحاجة إلى دعم الدولة لتنهض أكثر".

وأضاف المخرج العراقي، أن "الفيلم عرض في دور سينما عربية وأجنبية، من بينها بريطانيا وأمريكا وكذلك في بلدان الخليج والمغرب العربي".

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وتدور أحداث فيلم الرحلة، حول سارة ذات الـ23 ربيعا، والتي تحاول دخول محطة القطارات في بغداد وهي تحمل حزاما ناسفا مربوطا بجسدها، وتلتقي هناك بسلام الذي يسعى لإنقاذ نفسه ومن في المحطة وإنقاذ سارة أيضا. والعمل عن خيار الموت والحياة الذي قد يتخذه "أي إنسان".

وصور فيلم الرحلة عام 2016 في بغداد، وأنتج من قبل بريطانيا وهولندا وفرنسا والعراق. وتمثل في الفيلم مجموعة من الوجوه الجديدة، تظهر للمرة الأولى في السينما العراقية، كالإعلامية الشابة زهراء غندور وأمير علي وعارضة الأزياء إيمان لعيبي وحنين رعد والموسيقار علي الخصاف و زهراء عماد.

المصدر: RT