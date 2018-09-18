"الكتاب الأخضر" يتصدر "تورونتو" ويستعد لـ "الأوسكار" (صور+فيديو)

حصد فيلم "الكتاب الأخضر" للمخرج الأمريكي، بيتر فاريلي، جائزة "اختيار المشاهدين" الكبرى، في الدورة 43 لمهرجان تورونتو السينمائي الدولي الذي جرت فعالياته في 6-16 سبتمبر الجاري.

وتكتسب جائزة "اختيار المشاهدين" أهميتها ووزنها من فوز 9 أفلام من أصل 10 أفلام على الأوسكار مؤخرا عقب حصولها على هذه الجائزة، من بينها أفلام "لا لا لاند" La La Land، و"12 سنة من العبودية" 12 Years a Slave، و"مليونير متشرد" Slumdog Millionaire.

Globallookpress Regina Wagner/ZUMAPRESS.com

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حقيقية لعازف البيانو الأمريكي-الجامايكي، دون شيرلي، الذي يقوم بجولة فنية في الجنوب الأمريكي في ستينيات القرن الماضي، ويصاحبه السائق والحارس الشخصي توني ليب (أحد كتاب السيناريو للفيلم نيك فاليلونغا هو ابنه)، ويعتمد في جولته على ما يسمى "الكتاب الأخضر" أو "دليل السيارات الأخضر للزنوج" The Negro Motorist Green Book، الذي صدر أثناء حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي هدفت إلى تجريم التمييز العنصري ضد الأمريكيين الأفارقة، وإعادة حق التصويت لهم، حيث كان "الكتاب الأخضر" يساعدهم في إيجاد طريقهم بالسيارة دون أن يتعرضوا لاعتداءات السكان البيض.

Globallookpress Regina Wagner/ZUMAPRESS.com

Globallookpress Regina Wagner/ZUMAPRESS.com

ويؤدي دور بطولة الفيلم كل من: فيغو مورتنسن، وماهرشالا علي، حيث يتوقع النقاد أن تكون جائزة تورونتو مقدمة لجائزة الأوسكار، وسوف يعرض الفيلم عالميا، في 21 نوفمبر المقبل.

وقد عرض في الدورة الـ 43 لمهرجان تورونتو السينمائي الدولي ما يربو على 340 فيلما، من 80 دولة، حيث مثل السينما الروسية في المهرجان فيلما: "قلب الدنيا" و"مصنع".

المصدر: تاس