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فيلم كارتون روسي في البرنامج الرئيس لمهرجان "Shlingel" السينمائي

الثقافة والفن

فيلم كارتون روسي في البرنامج الرئيس لمهرجان
RIA
تمثال للهرير من شارع ليوزيكوف
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أدرج فيلم "هُريْر من شارع ليوزيكوف-2" في البرنامج الرئيس لمهرجان "Shlingel" السينمائي الدولي، والذي يقام في الفترة 1 - 7 أكتوبر المقبل، في مدينة همنيتس الألمانية.

وجاء في بيان صدر عن استوديو "Wizart Animation" لأفلام الرسوم المتحركة أن 150 فيلما تشارك العام الجاري في المهرجان، حيث ستختار لجنة التحكيم أفضلها في 5 فئات. وسيشارك فيلم الكارتون الروسي في فئة الأفلام القصيرة.

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وأخرج السوفيتي المعروف، فياتشيسلاف كوتيونوتشكين، فيلم "هُريْر من شارع ليوزيكوف-1"، عام 1988، وسبق له أن أخرج مسلسل الرسوم المتحركة السوفيتي المشهور "هاوريك!"، وهو عن مغامرات الذئب والأرنب.

وحسب نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجري في مدينة فورونيج الروسية، فإن شارع ليوزيكوف الذي سكن فيه الهرير المشهور أصبح أحد رموز المدينة.

يذكر أن فيلم "هرير من شارع ليوزيكوف-2" الذي تم إخراجه في استوديو "Wizart Animation" بالتعاون مع استوديو "سويوز مولت فيلم" الروسي، فاز بجوائز عدة في مهرجانات مختلفة.

المصدر: نوفوستي

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