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بعد الروسية.. هل يحصل ديبارديو على الجنسية التركية؟

الثقافة والفن

بعد الروسية.. هل يحصل ديبارديو على الجنسية التركية؟
ZUMAPRESS.com-© Thierry Roge
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ذكرت صحيفة "Aydinlik" التركية، أن الممثل الفرنسي الشهير، جيرارد ديبارديو، يعتزم الحصول على الجنسية التركية.

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وأعلن الممثل الفرنسي ديبارديو، عن خططه للحصول على الجنسية التركية، خلال رحلته إلى بيونغ يانغ.

وقال ديبارديو إنه ينوي زيارة تركيا، في شهر أكتوبر المقبل، ومقابلة الرئيس أردوغان للحديث عن (الحصول على الجنسية)، بحسب الصحيفة التركية المحلية.

يذكر أن الممثل الفرنسي، جيرارد ديبارديو، كان قد حصل على الجنسية الروسية، في شهر يناير عام 2013.

المصدر: لايف. رو

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