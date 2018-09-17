مايا دياب ترد على مديح زياد الرحباني بأحلى منه!

ردّت الفنانة مايا دياب على المديح الذي وجهه لها الموسيقي والمسرحي زياد الرحباني في برنامج تلفزيوني، فوصفته بأنه فيلسوف وعبقري وفخر لبناني، لتنهي: "..بحبَّك لا تكفي... زياد".

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وقالت دياب على حسابها في تويتر يوم أمس الأحد: "يكفيني شرف ذكر اسمي ومحبّتي وصداقتي، فيلسوف عبقري فخر لبناني أنت زياد الرحباني. علماً أن بعضهم لا يستحقون رؤيتك فما بالك مكالمتك! لأنه لم يكن حواراً على الإطلاق . باختصار مفيد، لا أحد يستطيع اختصارك ويطلَع مستفيد. بحبَّك لا تكفي... زياد".

يكفيني شرف ذكر اسمي ومحبّتي وصداقتي،فيلسوف عبقري فخر لبناني أنت #زياد_الرحباني علماً ان بعضهم لا يستحقون رؤيتك فما بالك مكالمتك لانه لم يكن حواراً على الإطلاق ..باختصار مفيد،لا احد يستطيع اختصارك ويطلَع مستفيد.بحبَّك لا تكفي♥️♥️♥️♥️ زياد — Maya Diab (@mayadiab) September 15, 2018

وألهبت هذه التغريدة المفعمة بالتعابير، مشاعر شريحة واسعة من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أتت بتوقيع الفنانة مايا دياب ردا على ما قاله الرحباني عنها خلال حلوله ضيفا في برنامج "بلا طول سيرة" عبر قناة "المستقبل". إذ كشف الرحباني عن استكمال تعاونه مع الفنانة مايا دياب، موضحاً رأيه فيها وبالعمل المقدّم ويحمل عنوان ما تسأل شو حاسس".

وقال الرحباني: "مايا دياب تجمع بين الرقص والغناء والشكل الخارجي الحسن. وهذا أمر مطلوب عالمياً، لا سيما أنها تتلقى دروساً في تمرين الصوت. وأضاف: "ستسمع الأغنية وأتوقع أن يعجبك العمل المقدّم، اجتمعنا أخيراً وسيتم تسجيل الصوت هذا الشهر والكليب سيصور الشهر المقبل وسأظهر فيه كممثل فحسب".

المصدر: تويتر