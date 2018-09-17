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أول فيلم عربي يعرض في السعودية

الثقافة والفن

أول فيلم عربي يعرض في السعودية
youtube.com/ Tamer Hosny
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يبدأ في السعودية عرض الفيلم المصري "البدلة"، في 20 سبتمبر الجاري، ليصبح الفيلم العربي الأول الذي تعرضه المملكة بعد السماح بالعروض السينمائية.

وقال الفنان المصري، تامر حسني، على حسابه عبر موقع "إنستغرام"، إن فيلم البدلة هو أول فيلم عربي يعرض في سينما فوكس بالرياض بارك، منذ 20 الشهر الجاري.

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تامر حسني في جزء ثان من "البدلة"

وقد حقق فيلم تامر حسني "البدلة" إيرادات كبيرة منذ بدء عرضه وحتى اليوم، بلغت أكثر من 40 مليون جنيه مصري (2.2 مليون دولار).

و"البدلة" فيلم كوميدي يتحدث عن بطله، تامر حسني، الذي يختار ارتداء بدلة الشرطة، لحضور حفلة تنكرية ما يوقعه في مشاكل عدة.

والفيلم من سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وقصة وإخراج تامر حسني، وشاركه البطولة فيه كل من ماجد المصري وأمينة خليل ودلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وحسن حسني.

المصدر: صحف عربية + إنستغرام

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