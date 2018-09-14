الكشف عن حقيقة اعتزال الفنان المصري "محمود ياسين" التمثيل

نفت الفنانة رانيا محمود ياسين، إعلانها اعتزال والدها النجم الكبير محمود ياسين للعمل الفني، مؤكدة أن كلماتها تم اجتزاؤها من السياق الذي قيلت فيه.

وأكدت ياسين، اليوم الجمعة: "لم أقل هذا الكلام، سُئلت عن صحة والدي وأجبت بأن حالته الصحية جيدة، وبعدها تم سؤالي عما إذا كان في استطاعته النزول للمشاركة في أي عمل فني، فكان ردي كالتالي (ظروفه الصحية لا تسمح للعمل).

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جدير بالذكر أن آخر عمل سينمائي قام ببطولته الفنان محمود ياسين، كان فيلم "جدو حبيبي" الذي عرض في 2012، وشاركه البطولة الفنانة لبنى عبدالعزيز، أما آخر عمل تليفزيوني شارك فيه فكان مسلسل "ماما في القسم" مع الفنانة سميرة أحمد، والذي تم عرضه عام 2010.

المصدر: مصراوي