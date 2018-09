على الهواء مباشرة.. الفنان أيمن زبيب يطلب يد شابة من أهلها (فيديو)

View this post on Instagram

الفنان #أيمن_زبيب يطلب يد حبيبته أمام الجمهور 😍😍 . خلال تصوير حلقة من برنامج (لنا مع رابعة) والذي سيبدأ عرضه قريباً على قناة (لنا) السورية..