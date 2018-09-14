على الهواء مباشرة.. الفنان أيمن زبيب يطلب يد شابة من أهلها (فيديو)

انتشر مقطع فيديو جديد يظهر فيه النجم اللبناني، أيمن زبيب، وهو يطلب الزواج رسميا من شابة خلال برنامج تلفزيوني يعرض قريبا.

وحدث ذلك خلال البرنامج الذي تعده الإعلامية رابعة الزيات والمسمى "لنا مع رابعة"، الذي سيبدأ عرضه قريبا على الشاشات.

وخلال البرنامج، فاجأ النجم الجميع عندما وقف وقال: "يعيش صديقي (أبو بسام) في لندن وهذه زوجته وابنتهما، وأنا أتقدم بطلب يدها منهما"، حيث كانت الأم وابنتها تقفان بين الجمهور.

وعند حدوث ذلك، قام الجمهور بالتصفيق الحار بينما قبل والد العروس أيمن زبيب، وكأنها موافقة غير مباشرة على طلب الزواج.

وحسب صحيفة النهار، تم التأكد من أن طلب الزواج صحيح، والذي كان مفاجأة لجميع من حضر الحفل، حتى أن النجم لم يكن يعلم بحضور الفتاة التي يحب مع أهلها، إلى موقع التصوير.

المصدر: صحيفة النهار + إنستغرام