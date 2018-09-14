العثور على مرساة من العصر الروماني في القرم

عثر غواصون روس على مرساة بحرية تابعة لسفينة تعود إلى العصر الروماني، في البحر بالقرب من رأس خيرسون في ميناء سيفاستوبول بالقرم.

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وقال كبير الباحثين في معهد الاستشراق بموسكو د. فيكتور ليبيدينسكي إن "3 غواصين روس عثروا بالقرب من رأس خيرسون على مرساة بحرية مصنوعة من الرصاص والخشب، يبدو أنها تعود إلى العصر الروماني. وستتوجه بعثة معهدنا إلى سيفاستوبول لتأكيد هذا الاكتشاف النادر".

وأضاف الباحث أن المرساة اكتشفت على عمق 24 مترا ولم يستبعد أن تتواجد بالقرب منها سفينة قديمة ما.

المصدر: نوفوستي