زوج نادين نجيم يخفف عنها مصابها (فيديو)

نشرت الممثلة اللبنانية، نادين نجيم، مقطع فيديو جديد عبر إنستغرام، يظهر فيه نجاح محاولات زوجها في التخفيف عن مصابها وإظهار البسمة على شفاهها من جديد.

وتحدثت نجيم عن الدور الكبير الذي يلعبه زوجها، هادي أسمر، في تغلبها على الحزن الذي أصابها بعد وفاة والدها الأسبوع الماضي. كما أضافت النجمة أنها تستمد قوة كبيرة من عائلتها وأصدقائها المقربين.

واستطاع زوجها رسم البسمة على شفاهها في موقف طريف حدث خلال التحضير لإحدى المقابلات، حيث كانت النجمة تردد: "شو بدي قول"، وإذ بزوجها يجيب قائلا: "قولي بحب زوجي وانتهينا".

كما أرفقت نجيم منشورها الأخير بتعليق كتبت فيه: "كتير مهضوم زوجي بيعرف منيح شو لازم قول".

المصدر: إنستغرام + صحيفة النهار