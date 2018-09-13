بعد انتصارها على السرطان.. وزراء لبنانيون يكرمون أليسا! (فيديو)

كرم وزير الإعلام اللبناني، ملحم رياشي، الفنانة أليسا بحضور وزير السياحة، أفيديس كيدانيان، ووزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، في مبنى وزارة الإعلام في بيروت.

وحضرت حفل التكريم مجموعة من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية في لبنان، وقدم الوزراء الثلاثة درعا تكريميا للمطربة أليسا بعد شفائها من مرض السرطان الذي أصيبت به منذ فترة.

وأشار وزير الإعلام اللبناني إلى رسالة التوعية التي حملتها الفنانة لنساء لبنان والعالم العربي عن المرض الذي يجب الإفصاح عنه، وهو مرض السرطان الذي يمكن التغلب عليه بالوعي والطب.

يذكر أن أليسا كانت قد كشفت عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، في فيديو كليب أغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني".

المصدر: صحف عربية