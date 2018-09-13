عمرو يوسف وكنده علوش بانتظار مولودهما الأول (صورة)

أكد الممثل المصري، عمرو يوسف، أنه وزوجته الممثلة السورية، كنده علوش، بانتظار مولودهما الأول، وذلك خلال مقابلة أجراها مؤخرا مع تلفزيون دبي.

وخلال المقابلة التلفزيونية، كشف عمرو يوسف بالخطأ عن جنس المولود المنتظر، وقال بزلة لسان إنها أنثى.

وانتشر خبر الحمل لأول مرة عندما نشرت علوش صورة تجمعها بزوجها قبل بضعة أيام، إذ بدى بطنها منتفخا، كما أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. دعواتكم".

وأسفرت علاقة الحب التي جمعت النجمين علوش ويوسف، عن عقد قرانهما رسميا، في نوفمبر 2016، وكذلك تم الزفاف، في يناير من عام 2017.

المصدر: تلفزيون دبي + إنستغرام