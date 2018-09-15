الموافقة على تصوير 120 فيلما في العاصمة الروسية

وافقت لجنة موسكو السينمائية مؤخرا على تصوير 120 فيلما في العاصمة الروسية موسكو.

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وجاء في بيان صدر عن اللجنة أنها ساعدت فرق تصوير من بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والصين في تنظيم عملية تصوير أفلامها.

ومن بين تلك الأفلام "الجاذبية-2" من إخراج، فيودور بوندارتشوك، "سائق يقظ" للمخرج، ريزو غيغينيشفيلي، "ملياردير" من إخراج، رومان بريغونوف، "فرنسي" من إخراج، أندريه سميرنوف، "يوم لإيفان دينيسوفيتش" للمخرج، غليب بانفيلوف.

يذكر أن لجنة موسكو السينمائية تأسست، في 21 فبراير عام 2018، بأمر من عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين.

وأوكل العمدة إلى اللجنة حل المشاكل المتعلقة بتصوير مختلف الأفلام في العاصمة الروسية والتعاون مع المنظمات وإقامة فعاليات مشتركة، بما في ذلك فعاليات دولية وإعداد اقتراحات من شأنها تحفيز منتجي الأفلام على تصوير الأفلام عن موسكو وفيها.

وتولى نائب عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، بيونيد بيتشاتنيكوف، رئاسة لجنة موسكو السينمائية.

المصدر: تاس