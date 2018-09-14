فيلم كارتون يصور "النسخة المستقبلية" من روسيا العصور الوسطى (فيديو)

حاز فيديو ترويجي لفيلم كارتون روسي على 400 ألف مشاهدة خلال يومين من نشره فقط، إذ يصور لأول مرة مدينة روسية افتراضية تعيش "حربا مستقبلية"، لكن في حقبة العصور الوسطى.

وتم إنتاج فيلم "Cyberslav" في استوديوهات شركة "Evil Pirate" التي لم تكن معروفة على نطاق واسع قبل المشروع الحالي.

ويتميز الفيلم بصوره وتأثيراته المرئية عالية الدقة والإتقان، وكذلك بشخصياته الافتراضية الغريبة، مثل ظهور مقاتلين فايكنغ وقس مسلح ووحوش فضائية وغيرها.

كما يتميز الفيلم بجمعه صورا من الماضي والمستقبل معا، كأبراج الكنائس الرقمية وقنابل يدوية متطورة على شكل اللعبة الروسية "ماتريوشكا".

المصدر: YouTube + RT