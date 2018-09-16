أفضل مسلسل رسوم متحركة في 2018!
اختار أعضاء أكاديمية التلفزيون الأمريكية مسلسل "ريك ومورتي" للفوز بجائزة إيمي لأفضل مسلسل رسوم متحركة لعام 2018.
وحصل منتجو ومبدعو مسلسل "ريك ومورتي" على جائزة إيمي للفنون الإبداعية لأفضل التأثيرات البصرية والخصائص التكنولوجية المستخدمة في المسلسل.
ويعد ريك ومورتي "Rick and Morty"، مسلسل رسوم متحركة كوميدي أمريكي، يعرض مغامرات العالم المجنون والساخر ريك وحفيده المراهق مورتي.
أما جائزة أفضل مسلسل رسوم متحركة قصير فقد ذهبت للموسم الجديد من سلسلة "الدجاجة الآلية" الكوميدي.
وستعلن أكاديمية التلفزيون الأمريكية عن جوائزها الرئيسية لأفضل مسلسل وأفضل ممثل للموسم التلفزيوني لعام 2018 في 17 سبتمبر الجاري.
المصدر: نوفستي