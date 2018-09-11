العثور على آثار مذبح إغريقي للآلهة في روسيا

عثر علماء الآثار الروس خلال حفريات أجروها في شبه جزيرة تامان الروسية على مذبح إغريقي أثري، لم يسبق له مثيل في المستعمرات الإغريقية القديمة.

وقال رئيس البعثة الأثرية في منطقة مدينة فاناغوريا المغمورة بماء البحر، فلاديمير كوزنيتسوف، إن تاريخ المجمع الديني المكتشف الفريد من نوعه يعود إلى منتصف القرن السادس قبل الميلاد. ويمتلك المذبح الإغريقي الذي عثر عليه تصميما نادرا لم يسبق له مثيل في شمال البحر الأسود وروسيا كلها.

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وأوضح العالم الروسي أن المذبح المصنوع من الطوب يؤدي إليه سلم في سرداب ينتهي بساحة صغيرة مستطيلة الشكل، عثر فيها على كأس بقطر 80 سنتيمترا وحفرة عميقة، ولوحظت آثار من الرماد.

ويرى العلماء أن المجمع الديني كرس لآلهة وثنية تحت أرضية.

يذكر أن فاناغوريا هي مدينة إغريقية قديمة، أسست في القرن السادس قبل الميلاد. وكانت عاصمة للقسم الآسيوي في مملكة بسفور التي أسسها الإغريق القدامى من مدن المستعمرات المبنية على الشاطئ الشمالي الشرقي للبحر الأسود وبحر أزوف.

المصدر: تاس