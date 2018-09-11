فرض قيود على عرض الأفلام الأجنبية في دور السينما الروسية

أعدت وزارة الثقافة الروسية تعديلات بغرض الحد من عدد العروض اليومية لأي فيلم أجنبي في دور السينما الروسية.

وجاء على موقع وزارة الثقافة الروسية أن العروض لكل فيلم أجنبي في أي دار سينما تمتلك أكثر من قاعة، يجب ألا تزيد عن 35% من مجمل عروض الأفلام كلها في الدار خلال اليوم الواحد.

وحذرت الوزارة إدارات دور السينما من خرق تلك القاعدة، وقالت إن المخالفين سيتحملون المسؤولية بموجب القوانين الروسية.

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وقال ناطق باسم المكتب الصحفي لوزارة الثقافة في حديث أدلى به لوكالة "إنترفاكس" الروسية إن مؤسسة الرقابة على الاستهلاك هي التي تتولى الرقابة على الالتزام بتلك الشروط.

يذكر أن عددا من المخرجين والممثلين والإداريين السينمائيين الروس سبق لهم أن وقعوا رسالة مفتوحة، وجهوها إلى رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، حيث وقفوا دفاعا عن مصالح السينما الروسية وطالبوا باتخاذ خطوات من شأنها رفع دور السينما الوطنية الروسية في البلاد.

المصدر: إنترفاكس