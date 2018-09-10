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النجمة نادين الراسي تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي!

الثقافة والفن

النجمة نادين الراسي تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي!
You-Tube: FreeStyle
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أعلنت النجمة اللبنانية، نادين الراسي، عن اعتزالها الفن، بطريقة غير مباشرة، وذلك بعد تفاقم الخلاف بينها وبين ابنها البكر، مارك حدشيتي، إذ ادعت مؤخرا أنه "قام بضربها".

وفي 9 سبتمبر الجاري، خرجت النجمة بتعليق مفاجئ، ورد فيه: "لقد حان الوقت لترك العالم الافتراضي ولكي أعيش حياتي بعيدا عن الأضواء".

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كما قامت الراسي بنشر عبارة أخيرة عبر حسابها الشخصي على تويتر، قبل أن تغلقه بشكل نهائي، إذ كتبت: "شكرا لكل محبّ وكل من دعم مسيرتي الفنية.. الآن حان وقت الوداع".

وفي رد ابن النجمة على اتهامها له بضربها، أشار إلى أنه لم يقم بذل أبدا، بل أنقذها من الانتحار عندما حاولت رمي نفسها من السيارة، لكنه اعتذر في الوقت نفسه من أمه، وأشار إلى أن ما بدر منه كان رد فعل على نمط الحياة الذي تعيشه.

المصدر: صحيفة النهار

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