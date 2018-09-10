روسية تفوز بجائزة مميزة في مهرجان البندقية السينمائي

حازت الممثلة الروسية، ناتاليا كودرياشوفا، جائزة أفضل دور نسائي في فيلم "الإنسان الذي أدهش الجميع" في مسابقة "الآفاق" لمهرجان البندقية السينمائي الـ75.

وقالت الممثلة في حديث أدلت به لوكالة "تاس" الروسية إنها تهدي فوزها الدولي لأمها العزيزة، مضيفة أن المخرج السينمائي، ألفونسو كوارون، الذي فاز بجائزة الأسد الذهبي في المهرجان لقاء إخراجه لفيلم "روما" هنأها شخصيا.

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وتعد ناتاليا كودرياشوفا، ممثلة ومخرجة روسية قامت بأداء أدوار في أفلام "حرب واحدة" و"ساليوت-7" و"الرواد الأبطال".

أما فيلم "الإنسان الذي أدهش الجميع"، فقد أخرجه الروسيان، أليكسي تشوبوف وناتاليا ميركولوفا، بمشاركة إستونيا وفرنسا.

وسبق للمخرجين أن كتبا سيناريوهات فيلمي "ساليوت-7" و"غوغول" اللذين تمتعا بإقبال كبير في دور السينما الروسية.

المصدر: تاس