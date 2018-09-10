نجم مصري يشارك نيكولاس كيج في فيلمه القادم

يشارك النجم المصري، محمد كريم، إلى جانب النجم العالمي، نيكولاس كيج، في فيلمه الهوليوودي القادم، "A Score to Settle"، في أول تجربة له في السينما العالمية.

ويلعب محمد كريم دورا صعبا يتمثل في شخصية مغامرة لا تخشى الموت، لذا، يتطلب الدور تحضيرا كبيرا وجهدا مضاعفا منه قبل وأثناء مرحلة التصوير.

كما يتحدث الفيلم عن حياة قاتل محترف اسمه "فرانك" (يلعب دوره كيج)، يسعى للانتقام من رؤسائه السابقين الذين أودعوه السجن لمدة 20 عاما، حيث يكون "جيمي" بينهم، الشخصية التي يؤديها النجم كريم.

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وأشار كريم إلى حماسه الكبير للمشاركة في الفيلم الذي يتضمن نجوما كبارا مثل نيكولاس كيج وبين برات. كما أكد أن التصوير سيبدأ قريبا في استوديوهات هوليوود الأمريكية.

كذلك أوضح النجم المصري أن تفاصيل الشخصية التي يلعبها مميزة ومثيرة للاهتمام، حيث تمتلك سمات متنوعة في الكلام والحركة، الأمر الذي يتطلب منه تجهيزا جيدا وجهدا شاقا.

المصدر: Hollywood Life