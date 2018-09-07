لطيفة تعود للدراما التلفزيونية بعد غياب لسنوات

قررت النجمة لطيفة التونسية، العودة من جديد إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب طويل، إذ كان آخر أعمالها الفنية مسلسل "كلمة سر"، قبل 3 سنوات.

وأكدت لطيفة أنها قررت التمثيل مجددا، لكنها لم تتحدث عن تفاصيل العمل الدرامي الذي تنوي الانخراط فيه، والذي غالبا سيشارك في سباق الدراما الرمضاني، من عام 2019.

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وفي السياق نفسه، أشارت لطيفة إلى أنها تنوي الكشف عن كل التفاصيل عندما يجهز نص المسلسل، ويتم اختيار كافة أبطاله وممثيله.

وكان آخر أعمال لطيفة، "كلمة سر"، المسلسل الذي شارك فيه كل من النجوم: هشام سليم وأحمد صلاح حسني وحسن يوسف وإيمي سالم، وأخرجه سعد الهنداوي.

المصدر: اليوم السابع