نادين نجيم تشكر جمهورها على المواساة في مصابها (صورة)

#نادين_نسيب_نجيم #nadinenassibnjeim #nnn ‏شكرًا لكل حدا وقف حدّي وكان معي بهي الأوقات الصعبة، شكرًا على دعواتكن وعلى القوّة يلّي عطيتوني ياها بمحبتكن ووقفتكن الصادقة حدّي، شكرًا جمهوري الوفي اللي بعجز دائمًا عبّر عن امتناني الكبير إلكن. ان شاء الله ما بتشوفوا مكروه بأي شخص عزيز على قلوبكن. والله يحميكن🙏