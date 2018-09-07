نادين نجيم تشكر جمهورها على المواساة في مصابها (صورة)

أعربت النجمة اللبنانية، نادين نجيم، عن شكرها لجميع الذين واسوها في حادثة وفاة والدها، الأسبوع الفائت، وذلك عبر منشور على صفحتها الخاصة في إنستغرام.

ونشرت النجمة صورة سوداء وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "شكرا لكل حدا وقف حدّي وكان معي بهي الأوقات الصعبة، شكرا على دعواتكن وعلى القوّة يلّي عطيتوني ياها بمحبتكن ووقفتكن الصادقة حدّي".

كما تابعت نجيم قائلة: "شكرا جمهوري الوفي اللي بعجز دائما عبّر عن امتناني الكبير إلكن. ان شاء الله ما بتشوفوا مكروه بأي شخص عزيز على قلوبكن. والله يحميكن".

وفي سياق آخر، أكدت النجمة اللبنانية مؤخرا الأنباء الواردة عن مشاركتها في مسلسل "خمسة ونص" إلى جانب النجم السوري، قصي خولي، وذلك في شهر رمضان المقبل.

المصدر: صحيفة النهار + إنستغرام