طلاب مدارس موسكو يحطمون رقما قياسيا في الأولمبياد الدولي للعلوم

حطم طلاب مدارس موسكو رقما قياسيا بعد فوزهم في مسابقات مختلفة تغطي عدة مجالات علمية في الأولمبياد الدولي المقام في مدينة تسوكابا اليابانية.

وأظهر الطلاب الروس مهارة عالية في الدورة الأولمبية الدولية الـ30 لنظم المعلوماتية، والتي جرت بمشاركة فرق تمثل 80 بلدا. وتوجب على أعضائها حل 3 مسائل خوارزمية وبرمجتها خلال يومين.

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وبلغ عدد الميداليات التي فاز بها 4 طلاب من مدارس موسكو في مسابقة نظم المعلوماتية 4 ميداليات، منها ذهبيتان وفضيتان.

وقد حطم طلاب مدارس موسكو المشاركون في 6 دورات أولمبية دولية في الرياضيات وعلم البيولوجيا والكيمياء والجغرافيا ونظم المعلوماتية رقما قياسيا، بعد أن فازوا بـ10 ميداليات ذهبية. أما طلاب مدارس روسيا كلها ففازوا بـ17 ميدالية ذهبية في هذه المسابقة.

المصدر: إنترفاكس