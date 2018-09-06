فنانة مشهورة تطلب مساعدة مادية من جمهورها

ناشدت الفنانة العراقية المقيمة في الكويت أمل عباس جمهورها بتقديم مساعدات مادية لها، حتى تتمكن من إجراء عملية قسطرة في القلب.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" لأمل قالت فيه: "أطالب جمهوري بأن يقف وقفة سولي قسطرة عشان الكبد.. والحين مطلوب مني قسطرة عشان القلب ومطلوب مني مبلغ مو قادرة أدفعه".

وتابعت حديثها وهي تبكي: "جمهوري الكريم تكفون لا تقصرون معي.. أنا لكم ومنكم وبنيتكم لا تقصرون معي تكفون.. طلبتكم ما إلي غير الله وأنتم".

وعلقت مي العيدان على الفيديو قائلة: "مناشدة ووقفة إنسانية ولفتة لرد جميل بعض ما قدمت لنا وأثرت الساحة الكويتية والخليجية بأعمالها القديرة طول السنوات اللي دخلت قلوبنا فيها واليوم راح نوقف معاها".

واستطردت: "نتمنى هذه الرسالة ما توقف وتوصل لجميع المحبين والجمهور وكل قلب حي يحمل الإنسانية.. بمساعدة الفنانة القديرة أمل عباس تحتاج لعملية صمام القلب".

وأردفت: "تكاليف العملية 7 آلاف دينار كويتي.. نتمنى أي شخص حاب يتبرع ولو بمبلغ بسيط أن يتواصل مع أم محمد مباشرة الفنانة أمل عباس".

المصدر: وكالات