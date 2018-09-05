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تامر حسني في جزء ثان من "البدلة"

الثقافة والفن

تامر حسني في جزء ثان من
You-Tube: Tamer Hosny
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كشف المنتج وليد منصور أن الكاتب أيمن بهجت، شرع مؤخرا بتحضير سيناريو الجزء الثاني من الفيلم المصري "البدلة"، من بطولة النجم، تامر حسني.

ولم يكشف منصور عن أي تفاصيل إضافية حول موعد بدء التصوير أو أسماء النجوم المشاركين إلى جانب تامر حسني، ولكنه أكد أن التحضير للجزء المقبل بدأ فعليا.

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من جانبه، صرح الكاتب بأن قرار الشروع بجزء ثان اتخذ بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من الفيلم، والذي عرض في صالات السينما العربية خلال عيد الأضحى الماضي.

"البدلة" من إخراج ماندو العدل وبطولة تامر حسني، بينما شارك في العمل كل من: أكرم حسني وأمينة خليل وماجد المصري ودلال عبد العزيز وحسن حسني، وغيرهم من نجوم السينما المصرية.

المصدر: اليوم السابع

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